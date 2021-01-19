Кажется, в мире уже давно стало нормой рожать в зрелом возрасте

Есть знаменитости, которые не стремятся ставать родителями в раннем возрасте, другие же решаются на вторых детей спустя много лет, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые стали мамами, когда им было за 40 лет.

Известная певица Ирина Билык впервые стала мамой сына Глеба в 1999 году. Отец ребенка - модель Андрей Оверчук, с которым звезда позже рассталась. Лишь спустя 16 лет на тот момент 45-летняя артистка, выйдя замуж за продюсера Аслана Ахмадова, решилась на второго ребенка. Сейчас родители воспитывают мальчика, Табриза, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Украинская ведущая новостей Алла Мазур родила сына, Артема, в 43 года. Звезда тщательно скрывает подробности личной жизни и в течение многих лет не раскрывает имени отца ребенка.

В интернете есть видео, на которых видно, что мальчик растет очень умным и талантливым.

Российская примадонна Алла Пугачева родила первую дочь, Кристину Орбакайте, в 22 года. Спустя несколько неудачных браков артистка нашла своего идеального мужчину - Максима Галкина, с которым она решилась завести двоих детей. На тот момент звезде было уже 64 года. Маленькие Гарри и Лиза появились на свет благодаря суррогатной матери.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая стала известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым родила двоих детей Анну и Майкла (в 1996 и 2000 годах). А в 47 лет в новом браке с фигуристом Петром Чернышовым, у Анастасии родилась дочь, Мила.

Моника Беллуччи в браке с актером Венсаном Касселем родила двоих дочерей Деву и Леони. Первая - появилась на свет в 2004 году, когда Монике было 40 лет.

Дева:

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай..."

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.