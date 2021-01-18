В Киеве попрощались с близким к студии «Квартал 95» юристом Сергеем Нижним

40-летний юрист скончался в результате тяжелой болезни в ночь на 15 января. В понедельник, 18 января его провели в последний путь. Как сообщает Обозреватель, церемония прощания с Нижним проходила в специальном зале киевского медицинского центра «Феофания» с 12:30 до 14:00.

Близкие Нижнего рассказали, что он боролся с серьезным заболеванием, однако не уточнили, с каким именно. Без мужа и отца остались жена и трое детей покойного.

Отметим, что Нижний был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners. Известно, что юрист входил в ближайшее окружение нынешнего президента, а также в свое время консультировал студию «Квартал 95».

Отметим, что ранее команда «Квартал 95» перенесла еще одну тяжелую потерю. Об этом рассказал Александр Пикалов.

Так, в 2007 году в аварии разбился один из ключевых артистов студии музыкант Анатолий Костюк. По словам Пикалова, особенно тяжело перенес эту утрату Евгений Кошевой.

«Это жесткая потеря была. У него родился ребенок, он отвез малыша в Кривой и мчал назад и вылетел с трассы. На той гребаной трассе, где Кузьма…Ночью ехал, потому что на следующий день должна была быть… Толик плохо видел», - рассказал Пикалов.

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