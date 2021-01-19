Погода в Украине 19 января не оставит украинцам надежды на комфортные прогулки

Как передает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра появился свежий прогноз, согласно которому во вторник морозы не отступят. Известно, что в западные области вернется снег, а остальные регионы продолжат прятаться от лютых морозов.

Так, в восточных регионах 19 января температура опустится до -15 градусов. Ночью ожидаются морозы в районе -19..-20 градусов.

В южных областях будет теплее всего. В Одесской области ожидается -7..-9 градусов, а в Николаевской и Херсонской областях до -12 днем, и -18 ночью.

На западе будет холоднее всего. К тому же, ожидается снег. Днем температура опустится до -10..-15 градусов, а ночью ожидается серьезное похолодание до -20, а местами и до -23 градусов.

Центральные регионы тоже будут страдать от морозов. Днем в Центре температура будет держаться в районе -15 градусов, а ночью упадет до -20..-21 градуса.

Стоит отметить, что уже 20 января морозы начнут постепенно отступать. Сначала потеплеет в западных областях, после чего резкое потепление наступит во всех регионах. Всего через несколько дней вместа снега украинцы столкнуться с дождем и мокрым снегом.

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