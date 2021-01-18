Весна 2021 розчарує холодною погодою

У той час як українці очікують, що навесні нарешті вдасться відігрітися після затяжної зими, народний синоптик Леонід Горбань попереджає про зворотне. За його словами весна 2021 року не стане радувати теплою сонячною погодою, а скоріше навпаки, принесе опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу. Про це пише портал "Сьогодні".

Леонід Горбань стверджує, що весна цього року проявиться зовсім не тією погодою, якої очікують жителі країни. Теплі дні настануть лише в квітні, але це буде не довгостроковим явищем і до середини травня над Україною буде "висіти" дощова погода.

Синоптик озвучив прогноз, в якому попередив, що на початку березня весняної погоди в Україні не буде: зокрема, прогнозуються морози, а також опади у вигляді снігу та дощу. Приблизно з 10 березня температура повітря почне підійматися, але через деякий час дощ з мокрим снігом знову з'являться в щоденних прогнозах синоптиків.

Леонід Горбань зазначає, що справжня весняна погода прийде в Україну тільки у 20-х числах квітня 2021 року, але все одно через кілька днів повітря знову охолоне і знову підуть дощі. З першими днями травня дощі не припиняться, але повітря буде теплим. По-літньому жарко стане в другій половині останнього весняного місяця і така погода протримається близько двох тижнів. Але в кінці травня температура спаде і принесе деяке полегшення.

Варто відзначити, що зараз в Україні продовжують стійко утримуватися морозні дні із середнім показником температури повітря 12-21 градусів нижче нуля. Судячи з прогнозу Укргідрометцентру вже у вівторок морози почнуть спадати, а в четвер вдень у більшості областей градусники покажуть від 0 до 6 градусів тепла. Нічні морози теж ослабнуть: на заході очікується від 0 до -4 градусів, а в центрі країни 7-9 градусів морозу. На сході буде холодніше - від -10 до -22 градусів Цельсія.

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