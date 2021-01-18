Популярная инста-дива Анастасия Квитко похвасталась огромным букетом роз и впечатлила формами в наряде с глубоким декольте

Известная модель, которую многие запомнили как российскую копию Кардашьян, поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Квитко показала себя дома в необычно женственном для нее образе. Зачастую знойная красотка появляется на снимках в откровенных купальниках или нижнем белье, однако на этот раз модель решила продемонстрировать свою более чувственную сторону.

На фото она позирует в костюме нежно-бежевого цвета. На ней длинная плиссированная юбка в пол, а также кофта с длинным рукавом. Впрочем, Квитко решила не отходить от привычного образа слишком далеко, поэтому ее наряд тут же привлекает внимание экстремально глубоким декольте, которое позволяет модели продемонстрировать пышную грудь.

Впрочем, соблазнительная фигура не единственное, чем решила похвастаться Квитко. Модель позирует рядом с огромным букетом роз, который выглядит попросту безразмерным.

Поклонники красотки пришли в восторг от ее нового поста.

«Красивые цветы, прямо как ты», «Прекрасные цветы для прекрасной Анастасии», «Богатые женщины заслуживают больших вещей», «Шикарная», «Королева красоты», «Ты ангел», «Такой большой букет», «Ты Роза среди роз», «Самая роскошная дама на планете», - пишут люди.

Напомним, пышногрудая русская Кардашьян устроила сеанс соблазнения в "невидимом" купальнике: "Персик на пляже".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».