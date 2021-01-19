Ей было всего 37 лет

Умерла 37-летняя депутат Черкасского городского совета, глава фракции "За майбутнє" Елена Шевченко

Сердце женщины перестало биться в результате осложнений после операции. Известно, что у 37-летней женщины осталась 10-летняя дочь София.

Об этом сообщает издание "Честно". Кроме того, в городском совете Черкасс выразили сожаление по поводу преждевременной смерти коллеги.

Коллеги характеризуют Шевченко как хорошего профессионала, которая была всегда приветлива и искренна.

"В нашей памяти Елена Шевченко навсегда останется приветливой и искренним человеком, доброжелательным коллегой, настоящим профессионалом своего дела, всегда внимательным и ответственным. Ее смерть - это непоправимое горе для ее родных, близких, друзей и коллег", - говорится в публикации на странице Черкасского городского совета в соцсети Facebook.

Елена Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомощи" с 2015 года. На местных выборах-2020 года ее выбрали на второй срок, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє".

Ко всему прочему, женщина возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития, а также работала заместителем директора департамента финансовой политики Черкасского городского совета.

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