Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о закупке ПЦР-тестов из России

Он убеждал на брифинге, что в Украине для тестирования коронавируса не закупали ПЦР-тесты из России. Есть только единичные случаи для использования в частных учреждениях.

По словам министра, это не просто информация, которая не соответствует действительности, а это очередной фейк.

Степанов пояснил, что тесты для украинцев закупались в таких странах-производителях: Китай, США, Корея, Польша, Британия, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция и Сингапур.

"На сегодня закупка большинство ПЦР-тестов совершается у украинского производителя", – подчеркнул министр.

Он также уточнил, что в Украине официально зарегистрированы 66 медицинских позиций на выявление коронавируса, из которых Китай – 15, Украина – 12, США – 7, Корея – 5, Италия – 5. И только 3 позиции были зарегистрированы из РФ и используются в Украине некоторыми частными лабораториями. То есть меньше 0,6%, подытожил министр.

Напомним, что в Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз поставили 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

За это время COVID-19 забрал 177 жизней, всего умерли 21 046 человек, а еще 15 052 смогли преодолеть болезнь, расширив список выздоровевших до 886 248.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

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