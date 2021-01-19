Молодая жена известного музыканта и продюсера Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала свою пляжную фигуру на отдыхе
Знойная красотка поделилась новым кадром с моря в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Сейчас Эрвин отдыхает на солнечном курорте, где с удовольствием купается в лазурной водичке. На фото красотка как раз стоит у самой воды, судя по всему, только собираясь окунуться.
Для пляжного отдыха Дарина выбрала купальник-бикини с белым верхом и темным низом. При этом, лиф в виде двух небольших треугольничков ткани едва справляется с пышной грудью красотки.
Морской ветерок красиво развевает волосы Эрвин, которая задумчиво смотрит куда-то в сторону.
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«Каждый должен во что-то верить. Я верю, что пойду на пляж», - подписала фото артистка.
Ее подписчики тут же отреагировали на кадр.
«Самое красивое тело в истории Инстаграма», «Роскошная женщина!», «бесподобная фигура», «Шикарная девушка», «Полегче», «Дарина, вы прекрасны», «Как всегда секси леди», «Бэйба», - пишут люди.
Как известно, Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019 году в США, в Беверли-Хиллс. Эрвин младше своего мужа на 30 лет.
Ранее мы писали, что Эрвин опубликовала в Инстаграм новое фото, на котором предстала в белых широких штанах, немного помятых, и такого же цвета футболке.
Длинноволосая брюнетка с сигаретой в руке позировала, скорее всего, в студии или галерее, где были представлены ее картины.
Напомним, экзотическая жена Цекало похвасталась вызывающим талантом: на грани приличия.
Как сообщала Politeka, молодая жена Цекало в мини-бикини выставила свои «бидончики» на всеобщее обозрение.
Также Politeka писала, что молодая жена Александра Цекало подчеркнула округлившиеся формы.