Ученые рассказали, какие маски лучше выбрать, чтобы защитить себя от коронавируса
По словам ряда исследователей, носить сразу две маски - хорошая идея, когда более функциональная маска недоступна. Это может усилить защиту от коронавируса, пишет Health.com.
В статье говорится, что ношение двух масок может быть разумной идеей, если фильтрующая способность масок не очень высока.
Ученые провели исследования и установили, что несколько слоев ткани фильтруют вирусные частицы лучше, чем один слой, а два слоя высококачественной ткани с плотным переплетением работают лучше всего. При использовании материалов более низкого качества большее количество слоев может работать лучше.
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"Ношение относительно свободной хирургической маски или маски другого медицинского типа с плотно прилегающей тканевой маской поверх нее может создать лучший "сэндвич" с маской", - добавляют ученые.
К примеру, к такому способу прибегали Джо Байден и Том Круз. Под низ они надевали хирургическую маску, а сверху - тканевую. Отлично работает и другой способ - надеть тканевую маску, а поверх нее - хирургическую.
Когда вам нужно носить две маски, зависит от качества маски, если оно плохое - то лучше носить две маски.
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