Людей вскоре сколыхнет новая катастрофа из-за пандемии коронавируса
В частности, ситуация с пандемией коронавируса в мире выходит из-под контроля, а поэтому странам необходимо усилить ограничительные меры.
Такое предупреждение озвучил ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает пресс-служба ООН в Twitter.
К тому же, по его словам, вскоре статистика смертности может достигнуть показателя в 100 тыс. человек за неделю.
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"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе)", – сказано в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.
Также ранее сообщалось, что коронавирус в Украине распространяется и в больницы госпитализируют тех, кто находится в тяжелом состоянии.
Для тех, у кого вирус уже подтвержден и у тех, у кого только его подозревают, медицинские услуги могут быть бесплатными. Кроме того, есть перечень медицинских услуг, которые всем пациентам предоставляют бесплатно.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.
Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.