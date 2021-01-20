Умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков, который одевал многих звезд

Печальную новость сообщила певица и телеведущая Анжелика Рудницкая в своем Facebook.

Ему было всего 48 лет. При этом, подробности и детали смерти Сергея Ермакова в настоящий момент не известны.

Известно, что он был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске. Рудницкая уточнила, что модельер практически потерял зрение, но не терял желания творить и работать.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить... Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствителен. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память, Сергей", – написала Рудницкая.

Сергей Ермаков - культовый украинский дизайнер, который создавал образы для Светланы Лободы, Надежды Мейхер, Камалии, Даши Астафьевой и других самых известных женщин Украины, которые восхищались его талантом. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве.

Работу талантливого украинца высоко оценивали культовые fashion-авторитеты, такие как Жан-Поль Готье и российский дизайнер Вячеслав Зайцев. Кроме того, он считался одним из самых дорогих дизайнеров Украины.

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