Состояние знаменитой российской актрисы Алисы Фрейндлих очень тяжелое

Звезда «Служебного романа» была госпитализирована с китайским вирусом еще в конце 2020 года. Однако несмотря на все усилия врачей, ее состояние по прежнему остается тяжелым, более того, появились новые факты, которые не радуют, передает КП.

Сейчас Алиса Фрейндлих лежит в больнице в Санкт-Петербурге. Там она находится с 28 декабря прошлого года, а заболела она еще 18 декабря. Ряд СМИ сообщал, что народная артистка СССР в реанимации на аппарате ИВЛ. Потом стало известно об улучшении состояния. Однако поражение легких у нее составляло 80%, а значит, лечение будет долгим.

Более того, из-за одного осложнения врачи не могут применять ряд медикаментов.

Дело в том, что у Алисы Фрейндлих обнаружили кисту в печени. Это осложняет лечение. Также негативным фактором стало многолетнее курение. Более того, по данным СМИ, актриса перенесла цитокиновый шторм – состояние, из которого редко кому удается выбраться живым.

Еще одним фактором, кторый мешает выздоровлению назвали чрезмерную стройность. Артистке якобы немного не хватает массы тела, чтобы в полную силу бороться с болезнью.

Рядом с Алисой Фрейндлих регулярно находилась ее 52-летняя дочь Варвара. У нее также вскоре диагностировали китайский вирус. Более того, опасным вирусом заразилась внучка актрисы Анна и еще одна родственница. Всех их госпитализировали.

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