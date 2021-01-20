В последнее время коронавирус в Украине очень сильно "помолодел"

В частности, в Украине наблюдается увеличение количества случаев коронавируса среди молодых людей

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Страна".

Он уточнил, что в ноябре-2020 от общего количества заболевших 3,1% составляли лица моложе 18 лет, а уже в декабре – 5,9%. При этом за все время пандемии от COVID-19 в стране умерли 15 детей.

Ко всему прочему, министр здравоохранения подчеркнул, что в последнее время инфицированные дети также начали переносить болезнь тяжелее, чем в начале пандемии.

"Также изменилась пропорция среди людей до 40 лет, больше людей этой возрастной категории сейчас оказывается в реанимации. На самом деле, это очень мерзкая болезнь", – подчеркнул он.

Напомним, что по состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.

Тем временем в Киеве за последние сутки зафиксировали еще 606 заражений коронавирусом, в результате чего количество подтвержденных с начала пандемии случаев выросло до 124 240.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.