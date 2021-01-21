Два взрыва, устроенные террористами-смертниками, прогремели в четверг, 21 января, на рынке в центре иракской столицы Багдад
Оперативное командование сообщило, что два террориста-смертника взорвали свои взрывные устройства на открытом рынке подержанной одежды, пишет Deutsche Welle.
Первый террорист-смертник ворвался на рынок и заявил, что чувствует себя плохо, вокруг него собрались люди. Затем он привел в действие свою взрывчатку. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.
Когда люди собрались вокруг жертв, второй нападавший привел в действие свою бомбу.
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Кадры происшествия публикуют в Сети.
Согласно первоначальным сообщениям, в результате двух взрывов террористов-смертников на рынке в центре Багдада в четверг погиб по меньшей мере 21 человек.
В результате нападения пострадали еще не менее 50 человек.
Позже появились данные, что количество жертв выросло до 31.
Число погибших в результате нападения может еще возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрывы.
В СМИ отмечают, что после военного поражения террористов «Исламского государства» в Ираке в 2017 году таких происшествий в городе почти не было.
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