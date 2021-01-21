Два взрыва, устроенные террористами-смертниками, прогремели в четверг, 21 января, на рынке в центре иракской столицы Багдад

Оперативное командование сообщило, что два террориста-смертника взорвали свои взрывные устройства на открытом рынке подержанной одежды, пишет Deutsche Welle.

Первый террорист-смертник ворвался на рынок и заявил, что чувствует себя плохо, вокруг него собрались люди. Затем он привел в действие свою взрывчатку. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Когда люди собрались вокруг жертв, второй нападавший привел в действие свою бомбу.

Кадры происшествия публикуют в Сети.

The moment of the second suicide attack in Baghdad #Iraq pic.twitter.com/0tsxTNwEgW — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

Согласно первоначальным сообщениям, в результате двух взрывов террористов-смертников на рынке в центре Багдада в четверг погиб по меньшей мере 21 человек.

В результате нападения пострадали еще не менее 50 человек.

Позже появились данные, что количество жертв выросло до 31.

Число погибших в результате нападения может еще возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Warning: Graphic content, explosions in a busy street market in #Baghdad left scores of dead and wounded civilians pic.twitter.com/KGWA7a3n1I — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрывы.

В СМИ отмечают, что после военного поражения террористов «Исламского государства» в Ираке в 2017 году таких происшествий в городе почти не было.

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