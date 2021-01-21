Украинские звезды скорбят по культовому дизайнеру Сергею Ермакову, который оставил после себя много приятных воспоминаний
Как сообщает Politeka.net, о смерти 48-летнего кутюрье стало известно 20 января. Последние несколько лет Сергей тяжело болел, он не мог перемещаться без инвалидной коляски, стремительно терял зрение, но продолжал работать.
Актриса Ольга Сумская в своем микроблоге "Инстаграм" поделилась своим горем от потери друга: "Прощай, Сережа. Творец женского счастья, наш Кутюрье!". Она разместила совместное фото, на котором приобняла дизайнера, который расположился на стуле в стильном пиджаке, белой футболке и очках.
Маша Ефросинина рассказала, как Сергей Ермаков прославил Украину во время "Евровидения" в 2005 году, которое ей пришлось вести. Во время подготовки остро возник вопрос с нарядом, ведь телеведущая хотел произвести впечатление на весь мир.
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"Я иду к своему другу-дизайнеру Серёже Ермакову и говорю: «а сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!». Он ответил : «Будешь блистать!», - поделилась она воспоминаниями. - "Я блистала, как обещал дизайнер, и ещё год после получала восторженные отзывы людей... Сегодня Серёжи не стало! Но я решила рассказать вам эту историю , потому что лучшая память для художника - это его работы!"
В комментариях ее коллега Леся Никитюк также отреагировала на печальное событие: "Светлая память!".
Певица Камалия тоже написала в микроблоге, что Ермаков навсегда запомнится на родине и во всем мире благодаря великолепным дизайнерским нарядам:
"Серёжа, дорогой, как же так?.. Ты навсегда останешься жить в твоих шедевральных творениях. Царство небесное, Друг".
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
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