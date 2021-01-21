В Париже остановилось сердце знаменитой актрисы и бывшей жены Алена Делона Натали Делон
Французская актриса ушла из жизни в четверг, 21 января, в возрасте 79 лет. Трагичную новость сообщил их с Аленом Делоном сын Энтони.
«Покойся с миром, мама», - написал 56-летний актер Энтони Делон.
Он раскрыл, что Натали боролась с онкологией, однако в конце концов болезнь победила. Перед смертью Натали Делон находилась в окружении своих близких.
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Натали Делон (до замужества Бартелеми) была первой и единственной женой Алена Делона. В своем время именно благодаря нему она попала в кинематограф. Актриса сыграла в десятке фильмов. Особым успехом пользовалась их с Делоном совместная картина «Самурай» (1967 года). В браке с легендарным актером Натали прожила четыре года, однако и после развода она продолжила сниматься в кино.
Отметим, что сам Ален Делон в прошлом году перенес инсульт и был госпитализирован. Тогда и Натали, и Энтони находились с ним в больнице.
Напомним, что после инсульта у Делона произошло кровоизлияние и образовалось нежелательное скопление крови внутри организма, в связи с чем артисту приходилось восстанавливаться в элитной клинике Швейцарии.
Поклонники всемирно известного актера были так напуганы этой новостью, что принялись искать в интернете информацию о том, действительно ли их кумир умер.
Напомним, сын Алена Делона поразил признанием после слухов о его смерти, «Мы не могли…».
Как сообщала Politeka, не стало знаменитого актера, его фильмами наслаждались миллионы.
Также Politeka писала, что умер скандальный друг Алена Делона: "не дожил до юбилея", первые подробности трагедии.