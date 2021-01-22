Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск готов распрощаться со $100 млн, но при определенных условиях

Об этом бизнесмен и филантроп написал в своем личном микроблоге Twitter.

Так, основатель SpaceX Илон Маск готов передать крупную сумму денег человеку, который сможет придумать лучшую технологию улавливания водорода.

"Я жертвую 100 миллионов долларов (~2,8 млрд гривен - ред.) на приз за лучшую технологию улавливания углерода", - написал Илон Маск в своем личном микроблоге.

Более того, миллиардер в Twitter добавил, что подробности конкурса сообщил уже на следующей неделе.

Пользователи соцсети оживились и оставили сотни восторженных комментариев под твитами Илона Маска, и стали задавать наводящие вопросы.

"Пожалуйста, объясните мне, чем деревья могут хоть как-то помочь. Не считая того факта, что вам нужен огромный новый лес, чтобы они имели желаемый эффект, через столетие или около того дерево мертвое, разлагается или сгорает, а CO2 снова возвращается", "Если никто не придумает ничего лучше, чем деревья ... Давайте посадим деревья", "Моя картина Тесла покорит сердца всего углерода, поэтому ты можешь поразить меня этими 100 миллионами братан!", "Чем больше углерода в нашей атмосфере, тем больше тепла он удерживает на Земле. С «улавливанием углерода» мы сможем помочь регулировать температуру на Земле (остановить глобальное потепление)", - написали они под публикацией.

"Это хороший путь для полностью возобновляемой энергии ракет, поэтому частично решает проблему, но углеводороды с более длинной цепью, чем CH4, необходимы, чтобы оставаться твердыми при комнатной температуре", - добавил Илон Маск под своим основным твиттом, отвечая на один из вопросом подписчика.

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