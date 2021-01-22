Известная модель и DJ Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото Ким показалась в красном платье, которое было довольно маленьким. Ли соблазнительно выгнулась, лежа на полу. Волосы у девушки остались распущенными, а образ дополнила звезда туфлями. Модель смотрела прямо в объектив камеры, добавив кадру особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вау, она потрясающая. Она она тоже талантливая и наш DJ похоти 2021 года", - написано под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Привет, плохая задница!", "Красивый снимок", "Прекрасная", "Богиня", "Прекрасное фото", "Просто потрясающе", "шикарная леди", "Выглядит совершенно иначе в этом стиле, мне нравится, детка!", "Безумная леди", "Обожаю наряд", "Теперь это супер-пламя!", "Вы и @jianetti сделаете потрясающий коллаб".

Мы писали, что известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, пленила сеть соблазнительным танцем.

В этот раз красотка решила подразнить публику двигаясь под музыку. Ким Ли нарядилась в вечернее платье с открытыми плечами, которое открывало взоры на внушительное декольте красотки.

Напомним, корейская Кардашьян в прозрачных кружевах соблазнила безупречными изгибами

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян в мини-комбинезоне впечатлила размером декольте на прогулке

Также Politeka писала, что корейская Кардашьян завлекла к себе, "выпустив" бюст из огромного декольте



