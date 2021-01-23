Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, приняла участие в ной съемке со стильным образом

Ким Ли только набирает популярность в сети. Девушка старается публиковать на своей странице в социальной сети Инстаграм фото как можно чаще, чтобы обращать внимание на себя и свои новые образы. Сама девушка является диджеем, поэтому предпочитает довольно своеобразный стиль в одежде.

Однако для рекламных фотосессий Ли всегда выбирает классические наряды с акцентами на достоинства. В этот раз Ким похвалилась формами в стильном черном платье с кружевами, в котором снималась для известного иностранного глянца.

При этом модель сильно образ менять не стала, а длинные локоны и вовсе оставила распущенными.

«Похоже на миллион баксов; Красивый дух 💖; Люблю тебя, королева 💙 Ты моя любимая 😘🔥; Потрясающе 😍❤; Красота!; Потрясающе 🤍; Великолепно 🤯❤️😍; Идеально 😍; Потрясающе 😍; Великолепный!! 🔥; Проклятье это фото 🔥; Я смотрел твое шоу какой ты ди-джей какую музыку ты играешь; Королева 🖤; Великолепно 🔥; Абсолютно красивый обрпз! Такая королева!».

Отметим, модель начала сниматься в рекламных фотосессиях и показывать стильные образы для глянца относительно недавно. В этом году девушка уже успела порадовать серией стильных образов из последней работы. Позируя в бордовом платье, Ким Ли удалось подчеркнуть привлекательность своих форм благодаря дизайну наряда.

Глубокое декольте и спущенные тонкие лямки придали образу Ким озорства, а смелый разрез выше середины бедра удачно подчеркнул стройные ноги модели. Длинные волосы она оставила распущенными безо всяких укладок, а вечерний макияж завершил ее «лук» для съемки в журнале.

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