Американская модель Эмили Ратаковски свела с ума страстным образом
Как передает Рoliteka.net, 29-летняя красотка опубликликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала себя в соблазнительном виде.
Так, горячая брюнетка позировала в красном платье с глубоким декольте. "Сахарный" бюст модели опасно "вынырнул" из натянутой ткани, рискуя вовсе "выпрыгнуть" из нее.
Эмили чувственно наклонилась немного вперед, томно посмотрев в камеру.
За короткое время некоторые пользователи успели оценить новый лук модели и оставить комментарии: "Обожаю это💥DM to @ unitedmodless💥💥"; "прикольная картинка 😊Счастливого воскресенья 🙋🏻♀️ Наслаждайтесь этим днем".
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Отметим, карьеру модели Ратаковски начала еще в 14 лет, подписав контракт с агентством Ford Models. Кроме подиумов и рекламы одежды Эмили также снималась в сериалах и музыкальных клипах.
Так, в 2013 году звезда приняла участие в съемках клипов «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» группы Maroon. В частности, съемка топлес в «Blurred Lines» принесла ей широкую известность.
В настоящее время модель беременна своим первенцем. Об интересном положении Ратаковски объявила в социальной сети Instagram, снявшись с округлившимся животом для digital-обложки американского Vogue.
Модель и ее муж Себастьян Бир-Макклард пока решили не сообщать пол ребенка.
Ранее мы рассказывали, что Ратаковски показала себя в черном бикини, абсолютно не скрывая беременного животика. Девушка позировала на яхте, повернувшись к камере боком, изогнув спинку и поставив руки на поясницу.
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини