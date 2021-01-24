Американская модель Эмили Ратаковски свела с ума страстным образом

Как передает Рoliteka.net, 29-летняя красотка опубликликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала себя в соблазнительном виде.

Так, горячая брюнетка позировала в красном платье с глубоким декольте. "Сахарный" бюст модели опасно "вынырнул" из натянутой ткани, рискуя вовсе "выпрыгнуть" из нее.

Эмили чувственно наклонилась немного вперед, томно посмотрев в камеру.

За короткое время некоторые пользователи успели оценить новый лук модели и оставить комментарии: "Обожаю это💥DM to @ unitedmodless💥💥"; "прикольная картинка 😊Счастливого воскресенья 🙋🏻‍♀️ Наслаждайтесь этим днем".

Отметим, карьеру модели Ратаковски начала еще в 14 лет, подписав контракт с агентством Ford Models. Кроме подиумов и рекламы одежды Эмили также снималась в сериалах и музыкальных клипах.

Так, в 2013 году звезда приняла участие в съемках клипов «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» группы Maroon. В частности, съемка топлес в «Blurred Lines» принесла ей широкую известность.

В настоящее время модель беременна своим первенцем. Об интересном положении Ратаковски объявила в социальной сети Instagram, снявшись с округлившимся животом для digital-обложки американского Vogue.

Модель и ее муж Себастьян Бир-Макклард пока решили не сообщать пол ребенка.

Ранее мы рассказывали, что Ратаковски показала себя в черном бикини, абсолютно не скрывая беременного животика. Девушка позировала на яхте, повернувшись к камере боком, изогнув спинку и поставив руки на поясницу.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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