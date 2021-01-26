Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая стала легендой благодаря роли в культовом сериале «Друзья», порадовала поклонников хорошей новостью
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 51-летняя красотка опубликовала несколько снимков из салона. Стоит отметить, что Энистон нерегулярно публикует посты в своем микроблоге, поэтому каждое ее фото вызывает фурор среди ее поклонников.
В этот раз фаны и вовсе сошли с ума от счастья, ведь Джен позировала с седым красавцем, которым оказался парикмахер Крис Макмиллан. Именно он создал культовую прическу Рейчел в сериале «Друзья», которую делали девушки по всему миру.
Макмиллан является близким другом актрисы, поэтому большую часть ее причесок создает именно он. На новом фото Джен продемонстрировала новую стрижку и свежий цвет волос.
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«Ииии, мы вернулись», - подписала фото звезда.
В комментариях стали оставлять актрисе массу положительных отзывов. Многие предположили, что скоро Энистон вернется к съемкам.
«Тебе все еще 25?», «Ура! Мы соскучились по тебе», «Легенда», «О, мой бог! Как всегда великолепно. Не могу дождаться второго сезона Утреннего шоу», «Ты такая блондинка, я влюблен», - пишут пользователи сети.
Напомним, что 51-летняя Дженнифер Энистон в коротком топе заткнула за пояс молодых красоток: «Бредушка кусает локти».
Как сообщала Politeka, Дженнифер Энистон увлеклась поцелуями в ванной, раздразнив рискованной позой в купальнике: "Завидую зеркалу".
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