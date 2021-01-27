В Украине намерены ввести новые штрафы, которые вытянут большие суммы из карманов украинцев
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4157 о повышении штрафов за нарушение пожарной безопасности. Так, за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой спецтехники, средств пожаротушения не по назначению штраф для граждан составит от 510 до 1700 гривен.
Об этом заявили во время трансляции заседания Рады.
За работу без декларации соответствия материально-технической базы бизнесу грозит штраф в 2550-3400 гривен.
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Заведомо ложный вызов экстренных служб штраф составит от 3400 до 10 200 гривен вместо 51-119 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей - 850-3400 гривен. При этом сейчас штраф составляет 8,5-119 гривен и 34-170 гривен соответственно.
В пояснительной записке к документу говорится, что в течение последних пяти лет в Украине произошло почти 353 тыс. пожаров, прямой ущерб от которых составил 6,116 млрд грн. А непрямой – 20,444 млрд грн.
Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, создание препятствий для их деятельности - 1020-3400 гривен для должностных лиц и 1700-8500 гривен для предпринимателей.
Также ранее сообщалось, что владельцев кондиционеров в Украине намерены штрафовать за неправильный отвод конденсата. Автор законопроэкта №4619 документа утверждает, что массовые установки кондиционеров ведут и к нарушениям, которые необходимо прекратить.
Напомним, штрафы за просрочку оплаты коммуналки, появилось экстренное заявление Шмыгаля.
Как сообщала Politeka, украинцев будут штрафовать по-новому в 2021 году, сдерут до 17 тысяч гривен.
Также Politeka писала, что украинцев обложат налогом в 25 тысяч гривен и штрафами, кого коснется.