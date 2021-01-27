Весной на "Новом канале" стартует шоу "Где логика?" с Сергеем Притулой в роли ведущего. Публика горячо обсуждает новинку

Как передает Politeka.net, на YouTube опубликовали видеоролик с анонсом проекта (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

На сайте канала отмечается, что сутью нового юмористическо-интеллектуального шоу "Где логика?" является соревнование двух звездных команд - мужчин и женщин.

"По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями, – рассказал руководитель проекта Максим Пастухов. – А еще – демонстрировать свое умение правильно мыслить. Им нужно как можно быстрее первыми найти ответ, нажать на кнопку и объяснить логику своих мыслей. Все просто!"

Однако, для публики простым и очевидным оказались не правила игры, а то, что шоу, якобы копирует уже существующий телепроект (с таким же названием), выходящий вот уже пять лет на российском телевидении, с ведущим Азаматом Мусаглиевым.

"Харош копировать с росийского ТВ, реально неинтересно смотреть копию. Складывается такое впечатление, что если отключили аналоговое тв, то украинский народ не смотрит российское ТВ, и такие "ОПА" - смотрите, что мы придумали, а мы придумали "де логіка"; "а будет функция "красавчик, помоги"?)) хах, даже студия такая же"; "А что-то другое, своё придумать слабо, что ж Вы копируете с России"; "А где логика копировать у тнт? Притула это зрадаааа 😂"; "Просто все тоже самое сделали как на тнт у Азамата! Вы серьезно?"; "Слизали у ТНТ? Азамата не переплюнуть!", - гремит скандал в Сети, в комментариях под роликом.

В то же время маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами.

"Это шоу так же продолжается в России, как и другие форматы, которые реализуют на ряде территорий. И "Голос страны" там продолжается, но по-другому называется, и "Кто сверху?", которое есть на "Новом канале", транслируют на телеканале "Пятница!", – отметила Балабан.

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