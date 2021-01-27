Популярная инста-модель Деми Роуз продемонстрировала жаркий образ во всем розовом

Известная красотка, которая прославилась благодаря своему сходству с семейством Кардашьян, а также откровенным снимкам, опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На сей раз Деми решила порадовать фанатов смелым нарядом, который она продемонстрировала, стоя под пальмами Ибицы. Так, красотка надела розовые трусики от купальника-бикини, которые оказались крошечным треугольником ткани, едва прикрывающим самое сокровенное. Деми натянула завязки от трусов максимально высоко, сделав наряд еще более вызывающим.

Верх костюма оказался не менее откровенным. Вместо лифа от купальника модель решила надеть розовый короткий топ на завязках. Впрочем, он также оказался очень тесным, поэтому огромная грудь красотки оказалась наполовину видна снизу.

Финальным акцентом образа модели стали розовые очки.

Поклонники Деми пришли в восторг от ее образа.

«Божественная», «Чем больше, тем лучше», «Красотка в розовом», «Такая горячая, ты моя мечта», «Такая вкусная», «Самая красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Роуз показала фото, на котором позировала в прозрачном халатике и черно-белом бюстгальтере.

Девушка распахнула наряд, акцентировал внимание на пышном бюсте, который практически ничем не был прикрыт. Звезда собрала волосы в хвостик, а смотрела прямо в объектив камеры, добавляя еще больше соблазнительности фотографии.

Напомним, сочная Деми Роуз бесстыдно распахнула куртку, под которой ничего нет.

А еще Politeka писала, что пылкая Деми Роуз поразила сногсшибательными изгибами в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз шаловливо раскрыла шубку, заставив любоваться пышной красотой.