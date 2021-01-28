Украинская певица Алена Омаргалиева из дуэта TamerlanAlena и ее супруг и коллега Тамерлан (настоящее имя Юрий) рассказали о трагедии в семье

Пара, потеряла двух детей, что стало для них большим ударом. Алена могла бу уже быть мамой троих детей, но пока этого не произошло.

Алена и Тамерлан воспитывают сына Тимура, который появился на свет в 2014 году.

В 2017 году они решили снова стать родителями, но этого, к сожалению. Не случилось. Алена потеряла ребенка на раннем сроке.

"Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что я беременна – и на раннем сроке у меня замер плод. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка", – рассказала певица в интервью программе "Зірковий шлях".

Из-за этого Тамерлан и Алена даже прекратили на время свою музыкальную деятельность.

Более того, певицу пугала новая беременность.

"Я боялась второй раз (забеременеть. – Ред.). Я вот все время думала о том, как же женщины решаются второй раз забеременеть после таких случаев. Мне все говорили: "Да не бойся, все будет нормально", – поделилась Омаргалиева.

Снова решилась забеременеть она в 2019 году. Но и в этот раз случилась трагедия.

"Мне врач говорит: "Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера". Боже, у меня слезы градом, думала: "Ну как так?" – рассказала Алена. Ребенка не стало на третьем месяце беременности.

Сейчас Алена и Тамерлан не теряют надежду во второй раз стать родителями.

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