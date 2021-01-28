Знаменитый певец Валерий Леонтьев, который резко исхудал, показал жену, о существовании которой многие не догадывались
Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры появились на странице друга певца, композитора Игоря Крутого.
Валерий Леонтьев с супругой посетили товаррища во Флориде.
«Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись... Это был день, который хочется поставить на повтор... Мой Друг - грустный Пьеро Валерик Леонтьев - очень любимый всей нашей семьёй человек... В нём совместились и Гениальный артист, и порядочнейший человек, ранимый и преданный, открывающий свою душу немногим. В этом, наверное, он прав - слишком нелегка его судьба и в жизни, и на сцене...», - рассказал композитор.
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Также Крутой рассказал, что особенно ценит в Леонтьеве.
«Вы не представляете, насколько Валерик велик в своих познаниях литературы, живописи, кино... Так бывает, что зачастую Артист, жизнь которого протекает на виду у миллионов людей, может быть очень скромным и... немного одиноким. И я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена. Во всяком случае, наутро он прислал мне такую смс, от которой комок в горле...», - поделился композитор.
Отметим, Валерий Леонтьев всегда оберегал личную жизнь от посторонних глаз. Из-за этого ему даже приписывали гомосексуальную ориентацию. Но на самом деле певец женат на бас-гитаристке Людмиле Николаевне Исакович. Отношения у них очень длительные. Ей было 19, а ему – 34. Пара вместе с 1972 года. Брак они зарегистрировали только в 1998 году. Церемония прошла в Штатах.
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