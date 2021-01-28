Могила российской певицы Жанны Фриске стала местом паломничества и странных ритуалов
Певицу, которая умерла летом 2015 года, похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве. На могиле поставили памятник звезды в полный рост.
Место последнего пристанища артистки посещают не только, чтобы отдать дань уважения, но и для проведения странных ритуалов. Так, женщины осыпают могилу Фриске лепестками роз и собирают снег, передает "Экспресс газета".
"Все пять лет так. Как первый снег выпадает и до самого конца зимы. Летом затишье. Они что-то со снегом этим с могилы делают. Девушки в основном молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу. Думают, что не заметно", - рассказал охранник кладбища.
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Он отметил, что фанаток не прогоняют, ведь в их действиях нет никакого вандализма.
"Ничего плохо не делают. Только чуть снега соскребут с памятника, да лепестки свои же. Но что ж в этом плохого, снег и так чистить надо. Красиво потом очень эти лепестки лежат, пока снегом их не припорошит", - говорит работник кладбища.
Оказалось, что таким образом на могиле Фриске делают приворот. Девушки просят у певицы помощи в любви.
"Однажды нам девушка прям так и заявила: «Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?». Она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо. Собранный снег как растает, надо его в суп добавить парню... Вот что только народ не выдумает!", - удивляется охранник.
Напомним, что сестра Жанны Фриске в мини-бикини сразила наповал пикантной позой на камнях: «Нужно уметь».
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