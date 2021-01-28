Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила красотой в маечке

Известная соблазнительница продолжает завоевывать сердца, сообщает Politeka.net. Артисткой восхищаются, несмотря на то, что ей уже 45 лет.

То и дело в соцсетях создаются фанатские группы, посвященные красотке. Пользователи сети публикуют фото знаменитости, которая их покорила.

Так, поклонники решили вспомнить один из горячих образов звезды в черной маечке на тончайших бретельках.

Большей соблазнительности прибавляло нескромное декольте, из которого выглядывал бюст.

Формы красотки завораживали, как и ее глаза.

Актриса смотрела в камеру, улыбаясь. На ее веках были черные стрелочки, а ресницы стали объемнее благодаря туши.

Губы были натурального цвета, но блестели на свету.

Аккуратные сережки сверкали в ушах Энджи, а аккуратная прическа добавляла образу изысканности.

Снимок собрал почти 100 лайков за час и несколько комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону яркой красотки.

"Ты вызываешь аппетит", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли уже много лет считается голливудским символом красоты.

Дерматолог звезды Ронда Ранд рассказала, что артистка занялась уходом за кожей с раннего возраста. Звезде хотя и досталась оливковая кожа матери, все же ей был необходим правильный уход.

В частности, Энджи пользуется солнцезащитным кремом, делает правильную очистку лица мягким, нежным средством, использует антиоксиданты и гликолевую кислоту.

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