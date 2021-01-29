30 января в народе называли Антон Перезимник или Антонина Перезимняя
Люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету.
Этот день давал понимать, какая погода будет в ближайшее время и когда придет весна.
Народные приметы на 30 января:
- Если на Антона становилось тепло, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы.
- Если весь день 30 января была оттепель, жди ранней весны и хорошего улова рыбы
- Идет снег - примета, что будет поздняя весна
- Лиса легла на снег - будут холода. Громкий щебет синиц утром 30 января также предвещает похолодание
- Ясное небо и лунная ночь - будет мало урожая
- Оттепель на Антона - осадков весной практически не будет
- Ясный и безветренный день 30 января - жди похолодания
Что нельзя делать в этот день:
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- Нельзя ругаться и сквернословить. Если родственники в ссоре, то им необходимо помириться и простить друг другу давние обиды.
- Запрещалось в этот день играть в снежки, кататься с горок, лепить снежных баб и устраивать другие веселые игры. Говорили, что зима увидит, что она всем нравится и не пустит весну.
- Ни в коем случае нельзя лениться. Надо заниматься какими-то делами: убирать в доме, готовить, шить, вязать.
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