30 января в народе называли Антон Перезимник или Антонина Перезимняя



Люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету.



Этот день давал понимать, какая погода будет в ближайшее время и когда придет весна.

Народные приметы на 30 января:

Если на Антона становилось тепло, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы.

Если весь день 30 января была оттепель, жди ранней весны и хорошего улова рыбы

Идет снег - примета, что будет поздняя весна

Лиса легла на снег - будут холода. Громкий щебет синиц утром 30 января также предвещает похолодание

Ясное небо и лунная ночь - будет мало урожая

Оттепель на Антона - осадков весной практически не будет

Ясный и безветренный день 30 января - жди похолодания

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя ругаться и сквернословить. Если родственники в ссоре, то им необходимо помириться и простить друг другу давние обиды.

Запрещалось в этот день играть в снежки, кататься с горок, лепить снежных баб и устраивать другие веселые игры. Говорили, что зима увидит, что она всем нравится и не пустит весну.

Ни в коем случае нельзя лениться. Надо заниматься какими-то делами: убирать в доме, готовить, шить, вязать.



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