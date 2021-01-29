Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото с Мальдив

Как сообщает Politeka.net, фото артистка выложила на своей странице в Инстаграм. Не обошлось и без фирменного юмора Леси.

«Не понимаю почему я до сих пор не рекламирую какой-нибудь шампунь! Кому я это все отращиваю?» - написала телеведущая.

Никитюк при этом показала два фото. Одно – свое. Она запечатлена в оригинальном полупрозрачном купальнике с черными вставками на фоне мальдивского пейзажа. При этом длинные светлые волосы развиваются на ветру. А на другом фото Леся показала белую лошадь с развевающейся густой гривой.

Пользователи Сети оценили чувство юмора Никитюк.

«Лучше запость, как к тебе Притула лепится, смотрели с друзьями в ютубе и ржали», «Чувство юмора на 5», «Самоирония уровень Бог», «Сестры прямо», «Собчак тоже там», «Посягательство на славу Собчак», «Юмор зашкаливает. Супер», «Я посмотрела на фотку и подумала что это Полякова... только потом посмотрела на подпись и автора. Леся, ты не лошадь, а Полякову подсиживаешь?!», «Вот это грива, вот это Леся», «Под фату», «Будущему мужу», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, что отдыхает на Мальдивах с подружкой.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.