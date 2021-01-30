Погода в Украине 30 января расстроит украинцев резкими перепадами температуры и обильными осадками
Как передает Рoliteka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в субботу погода снова устроит для украинцев настоящие испытания. Осадки ожидаются практически на всей территории Украины. Там, где температура будет ниже, ожидается снег. В остальных районах снова будет идти дождь.
Так, в западных областях 30 января будет плюсовая температура, плавно переходящая в минус в более северных регионах. Днем ожидается 0-4 градуса тепла. В Волынской и Ровенской областях пройдет снег, в остальных регионах ожидается мокрый снег, плавно переходящий в дождь.
В Центре сохранится такая же тенденция. В Киевской области будет снежить. Температура воздуха опустится до -2 градусов. А вот в Черкасской области ожидается снег с дождем и плюсовая температура в районе +2 градуса.
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На Юге традиционно будет теплее всего. Там пройдут дожди, изредка сменяющиеся мокрым снегом. Днем ожидается 4-6 градусов тепла.
В восточных регионах тоже будет плюсовая температура и обильные дожди. На Севере, в Черниговской и Сумской областях, ожидается снег.
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