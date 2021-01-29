Останні вихідні у січні запам'ятаються українцям опадами та вітром

Так, свіжий прогноз погоди у своєму Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, сніжна погода та опади очікуються у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині.

Вночі очікуються помірні морози від -3 до -9 градусів, а вже вдень трохи потеплішає і температура коливатиметься від -3 до +3 градусів.

"У східних областях, на Півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3+7 градусів", - продовжила Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Що стосується Києва, то у столиці синоптики прогнозують вологу погоду, лише вдень у неділю опади малоймовірні.

"На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде рвучким, закутуйте шию", - додала Діденко.

Підсумовуючи, авторитетний синоптик попередила, що лютий в Україні розпочнеться з візиту потужного циклону з Італії та Балкан.

Раніше ми також попереджали, що сніг у п'ятницю, 29 січня, очікується у північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

А вже 30 січня, у суботу, у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.

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