Жители более ста населенных пунктов в некоторых областях Украины остались без электричества
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
По словам спасателей, из-за сложных погоды условий в Николаевской и Одессой областях без электричества остались жители сразу 108 населенных пунктов.
"В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях: 75 – в Одесской и 33 – в Николаевской", – информирует пресс-служба ведомства.
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Спасатели также добавили, что сложные погодные условия не повлияли на движение транспорта, и проезд на дорогах государственного значения открыт.
"Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган в Одесской области и М-13 Кропивницкий – Платоново в Николаевской области", – резюмировали в ГСЧС, обращаясь к водителям.
Но украинцам не стоит расслабляться, поскольку синоптики уверяют, что будет новый удар погоды: в страну возвращаются морозы до -20 градусов.
Первое снижение температуры ночью до -18 ожидается в период с 31 по 2 февраля в северных и западных областях.
Помимо этого, с 6 по 8 февраля нас ждет новая порция морозов - на Севере ночью до -21, днем -6...-12. На Востоке и в Центре днем -3...-8 градусов, а ночью до -13. На Западе днем ожидается -5, ночью до -10 градусов, а на Юге днем 0... -4, ночью -6... -10 мороза.
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