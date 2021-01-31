Известная актриса Анастасия Задорожная, которая снималась в фильмах "Квартала 95", рассказала о своем долгом пути к желанным формам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, Анастасия запостила фото, на котором она позирует в купальнике. Также "изюминкой" фото стало то, что на нем Настя появилась перед своей аудиторией с патчами под глазами. Снимок она дополнила рассказом о своих занятиях спортом.

"Доброе утро) Ну, во-первых, давно не появлялась. Во-вторых, я тоже девочка и люблю блинчики (под глаза). И вообще: за последние много лет я достигла небывалой регулярности в спорте, так что пусть этот сдвиг будет "заинстаграмирован". Нижняя часть тоже очень взбодрилась, но стесняется. Поэтому мы, слегка окрыленные результатами, принимаем поздравления и рванем дальше", - написала она.

В комментариях артистку похвалили за то, что она уделяет внимание своему здоровью, регулярно занимаясь спортом. Впрочем, нашлись и те, кто разглядел в актрисе чрезмерную худобу.

"Что такие худые актрисы у нас. Я наоборот мечтала всю жизнь поправиться. Комплексовала из-за худобы. А на вас смотришь - то и, гляди, упадете. Это не тело, а просто кости", "Красивая очень, так держать", "Поздравляю!" - пишут в комментариях.

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