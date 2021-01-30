Конец января запомнится украинцам снежной погодой

Срочное предупреждение в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.

По ее словам, погода услышала украинцев, поэтому в ближайшее время в стране ожидается снег.

Снежить будет в северных регионах, а также на Харьковщине и на Луганщине.

"Кто еще хочет снега и настоящей зимней погоды - пожалуйста! В Киеве уже скоро начнет сыпать и летать, можете готовить санки, детей и себя в шапках, удобно-тепло одеваться и наслаждаться более чистым снегом, воздухом", - отметила авторитетный синоптик в своем Facebook.

Судя по прогнозам, на Западе ожидается ночью до -5, а днем будет на несколько градусов теплее.

На Юге - до +6, а теплее всего будет в Крыму - до +8. В восточных регионах днем до +5 градусов, а ночью похолодает до +3.

В центральных областях днем от -1 до +1, а ночью столбики опустятся до -3..-5 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что будет новый удар погоды: в страну возвращаются морозы до -20 градусов.

Первое понижение температуры ночью до -18 ожидается в период с 31 по 2 февраля в северных и западных областях.

Кроме этого, с 6 по 8 февраля нас ждет новая порция морозов - на севере ночью до -21, днем -6...-12. На Востоке и в центре днем -3...-8 градусов, а ночью до -13. На западе днем ожидается -5, ночью до -10 градусов, а на юге днем 0... -4, ночью -6... -10 мороза.

Напомним, что непогода обрушила свой гнев на Одессу, видео: "сотни упавших деревьев

Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода добьет украинцев температурными качелями от -9 до + 7

А еще Politeka сообщала, что Украина утопает в снегу, километры дорог парализованы