Конец января запомнится украинцам снежной погодой
Срочное предупреждение в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.
По ее словам, погода услышала украинцев, поэтому в ближайшее время в стране ожидается снег.
Снежить будет в северных регионах, а также на Харьковщине и на Луганщине.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
«Тинка заразила»: конфуз Монатика попал на видео и наделал шума в сети , без Кароль не обошлось
Найдено тело известного актера-красавца, ему было всего 26: "Не выдержал локдауна"
Бездыханные тела людей нашли в Одесской области, фото: спасатели рассказали трагические детали
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
"Кто еще хочет снега и настоящей зимней погоды - пожалуйста! В Киеве уже скоро начнет сыпать и летать, можете готовить санки, детей и себя в шапках, удобно-тепло одеваться и наслаждаться более чистым снегом, воздухом", - отметила авторитетный синоптик в своем Facebook.
Судя по прогнозам, на Западе ожидается ночью до -5, а днем будет на несколько градусов теплее.
На Юге - до +6, а теплее всего будет в Крыму - до +8. В восточных регионах днем до +5 градусов, а ночью похолодает до +3.
В центральных областях днем от -1 до +1, а ночью столбики опустятся до -3..-5 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что будет новый удар погоды: в страну возвращаются морозы до -20 градусов.
Первое понижение температуры ночью до -18 ожидается в период с 31 по 2 февраля в северных и западных областях.
Кроме этого, с 6 по 8 февраля нас ждет новая порция морозов - на севере ночью до -21, днем -6...-12. На Востоке и в центре днем -3...-8 градусов, а ночью до -13. На западе днем ожидается -5, ночью до -10 градусов, а на юге днем 0... -4, ночью -6... -10 мороза.
Напомним, что непогода обрушила свой гнев на Одессу, видео: "сотни упавших деревьев
Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода добьет украинцев температурными качелями от -9 до + 7
А еще Politeka сообщала, что Украина утопает в снегу, километры дорог парализованы