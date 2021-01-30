Известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинзбург стал вице-президентом ФК «Динамо» (Киев) по вопросам инноваций

В эфире Politeka Online Гинзбург раскрыл нюансы развития украинского футбольного клуба, ставшего национальным брендом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В частности, в планах у Гинзбурга провести токенизацию "Динамо", а именно создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных pr-мероприятиях клуба. После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены – своей активностью.

"Токенизация киевского "Динамо" предполагает, в первую очередь, не использование токена, как спекулятивного или финансового инструмента. Главная составляющая этого процесса - это совершенствование, улучшение программы лояльности, установление и укрепление эмоциональной связи болельщика и клуба", - прокомментировал эксперт.

Гинзбург привел любопытный пример, для чего нужна токенизация.

"Когда председателя совета директоров ФК "Барселона" спросили, а зачем вам нужна токенизация (кроме этого клуба еще 5 команд Европы завершили этот процесс, - ред.), он сказал: "Мы сделали токенизацию для того, чтобы расширить число наших болельщиков". Это сказал руководитель клуба, количество болельщиков которого выше 300 миллионов. Если уже "Барселона" говорит, что она пошла на токенизацию, то киевскому "Динамо" тем более надо это сделать", - отметил вице-президент клуба по вопросам инноваций.

По его словам, когда фанаты приобретают токен, они "начинают себя чувствовать уже не просто болельщиками "Динамо", а членами семьи, сопричастными к жизни клуба".

"Технология блокчейн позволяет, что будет зафиксирован каждый болельщик (который приобрел токен, - ред.), то есть будет введена персонализация болельщиков. В блокчейне всегда можно выстроить рейтинг (смотря сколько токенов приобрел человек) - в зависимости от этого будет строиться преимущественное право (обладатели токенов могут приобретать атрибутику клуба со скидкой, коллекционные предметы и так далее)", - подытожил Гинзбург.

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