Налоги за свои квартиры и дома украинцев обяжут платить уже к лету 2021 года, квитанции должны прийти до 1 июля

При этом кого-то размер платежа может составить более 5 тыс. грн, тогда как другие могут не платить совсем.

Статья 266 Налогового кодекса Украины, определяет случаи, когда налог за свою квартиру или дом налог платить не нужно:

1) если площадь недвижимости меньше установленного лимита:

площадь квартиры составляет меньше 60 квадратов (или квартира разделена и на каждого владельца меньше 60 квадратов);

площадь дома меньше 120 квадратов (или недвижимость разделена и на каждого владельца меньше 120 квадратов);

дом и квартира общей площадью меньше 180 квадратов.

2) если по площади налог необходимо платить, однако жилье разделено в натуре между всеми членами семьи и на каждого приходится площадь, которая меньше нормы.

Как видим, решающую роль тут играет метраж жилища. В 2021 году налог свыше 5 тысяч гривен придется заплатить владельцам квартир площадью более 130 квадратов.

Объем налога зависит также от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако она не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты. В 2021 году это 70,8 грн.

Кроме того, местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров.

Для уплаты налога дается 60 дней с момента вручения квитанции.

Напомним про рост зарплат и налогов, в ПФУ раскрыли сроки и новые суммы: "Ожидаются два повышения..."

Как сообщала Politeka, названы товары, которые резко подорожали после решения Кабмина, готовьте кошельки.

Также Politeka писала про налоговые льготы в 2021 году, кому из украинцев они предназначены: "Если двое и более детей..."