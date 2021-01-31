Леся Никитюк разгорячила новыми пикантными кадрами с отдыха на Мальдивах

Как передает Politeka.net, 33-летняя телеведущая в своем микроблоге в Инстаграм, показала, как развлекается на модном курорте.

Никитюк похвасталась свои вокальным талантом.

«Море-море, мир бездонный,

Пенный шелест волн прибрежных...

Над тобой встают как зори

Над тобой встают как зори

Нашей юности надежды», - артистично спела телеведущая фрагмент известной песни.

При этом Никитюк похвасталась фигурой в черном спортивном купальнике.

Также Леся рассказала, научила местных жителей украинскому языку.

«Чтобы вы себе понимали, Леся Ивановна времени тут просто так не теряла, а учила местных жителей разговаривать на украинском языке. Сама толком не умеет, а их научила. Пожалуйста: «Доброе утро!» Я думала он мне в крайний день моего отдыха напишет: «Все, хватит. Вали отсюда Ивановна». А он написал: «Доброе утро». Так приятно, аж не хочется ехать», - рассказала телеведущая и показала кровать в своем номере отеля.

Напомним, что мокрая Леся Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха: "Вам и не снилось!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

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