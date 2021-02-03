Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая изобретателю Илону Маску, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship
Во вторник, 2 февраля, корабль с серийным номером 9 (SN9) успешно взлетел с космодрома в Техасе.
Корабль поднялся на высоту до 10 км и совершил серию маневров в воздухе.
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На пятой минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.
Однако при посадке за несколько секунд до касания с Землей ракета взорвалась. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунд.
"Мы провели еще один отличный полет. Нам только надо еще немного поработать над посадкой", - заявил главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.
Предыдущий пуск Starship в декабре 2020 года, как и в этот раз, после успешного старта прототип корабля SN8 взорвался при приземлении в Техасе.
Отметим, новый проект Илона Маска призваноткрыть новую страницу в истории космических полетов. "Старшип" - это полностью многоразовая транспортная система, способная в будущем доставить на Марс до 100 человек.
"Впечатляет, мурашки по коже как всегда", "Это безумие, что у нас даже есть технологии, позволяющие поднимать такие объекты в воздух", "Помните, что Falcon 9 приземлился с пятой попытки", "Какой великий день в истории космических полетов", - комментируют запуск в Сети.
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