Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев только недавно официально объявил о своем романе с дизайнером Екатериной Тулуповой. Теперь же стало известно, что пара ожидает ребенка

Известие о скором пополнении в семье 38-летнего ведущего стало ударом для отца покойной Жанны Фриске. Владимир Копылов резко отреагировал на событие. Дело в том, что между ним и зятем сложились напряженные отношения после смерти певицы в 2015 году. Дмитрий запретил дедушке с бабушкой видется с внуком. Сейчас сыну Шепелева и Фриске Платону уже семь лет, но до сих пор старшие не нашли общего языка.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни!, - заявил разъяренный Копылов в комментарии "Звездачу". - Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!».

Напомним, Шепелев уже несколько лет встречается с Тулуповой, но держал их отношения в тайне - до осени прошлого года. Тогда Дмитрий впервые опубликовал в Инстаграм их совместное фото. Пара мило обнималась и целовалась.

А на днях ведущий поделился еще одним радостным событием.

"Пришло время и мы с Катей хотели бы сообщить: «Да, всё так и есть, мы ждём малыша! И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда", - не сдержал эмоций Дмитрий.

В другом посте Шепелев рассказал, как новость о братике или сестричке восприняли их с Тулуповой дети (у нее семилетняя дочь Лада от первого брака).

"Когда мы смогли объяснить, что будет «еще один наш», смилостивились и признались, что рады. Правда, с ощущением временем у детей пока не лады, уверен, они думают, что ребенок появится года через два 🐣 В общем, думаю, нас всех ждет много открытий", - сообщил Дмитрий.

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