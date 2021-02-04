Никто в салоне не заступился за него

В Херсоне разгорелся скандал в одной из городских маршруток

Восьмиклассник Ваня зашел в маршрутку, чтобы добраться со школы домой, и протянул водителю горсть мелочи, без сдачи.

Но водитель отказался принимать оплату, пришел в ярость и выгнал ребенка на улицу, говорится в сюжете ТСН.

Мама Вани узнала об инциденте, когда сын вернулся домой. Женщина возмущена поведением водителя, так как у Вани эпилепсия и приступ мог произойти в любой момент. Он имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте, но принципиально оплачивает свои поездки.

У Вани после пережитого стресса поднялась температура и давление, началась лихорадка и мама вынуждена была вызвать бригаду скорой помощь. После этого женщина не выдержала и пошла разбираться с водителем маршрутки на остановку транспорта.

Совсем другую историю рассказал 70-летний водитель Николай Горовой. Он утверждает, что не позволил парню ехать, так как тот дал ему монеты, которые вышли из обращения.

"Он зашел, положил по 25 копеек, по 10 и по 50. Я говорю, убери свои деньги, говорю, освободи машину. Он говорит, у меня других денег нет, и все, больше ничего. Я его не толкал, не выталкивал, он забрал деньги и ушел", - заявил водитель.

Стоит отметить, что никто из взрослых пассажиров не встал на защиту ребенка и люди спокойно позволили водителю выгнать школьника из транспорта.

Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.