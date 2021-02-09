В Мариуполе умерла контрактница из Винницкой области
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Оратовской поселковой территориальной общины.
Ярослава Ивановна, 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
"Без мамы остался 8-летний сын Кирилл. Царствие ей небесное и вечная память. Скорбим вместе с семьей", - говориться в сообщении.
Обстоятельства смерти 29-летней военной неизвестны.
Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким Ярославы.
"Господи Боже, какое горе для родителей и сыночка, искренние соболезнования. Ярославе Царство Небесное и Вечный Покой", "Соболезнования семье. Пусть земля будет пухом", "Сочувствую, родителям терпения, а дочери вечный покой", - писали в комментариях под постом.
Напомним, в субботу, 6 февраля неподалеку от Марьинки, Донецкой области, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего погибло два украинских защитника и еще один получил ранения.
Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.
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