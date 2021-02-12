Китайский новый год 2021 год наступит в пятницу, 12 февраля

Его покровителем будет Белый Металлический Бык – символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе.

Название Китайского Нового года в оригинале звучит как Чуньцзе, что переводится как "Праздник весны".

О том, как правильно встретить Новый год по китайскому календарю согласно восточным традициям, читайте в материале.

Китайский Новый год 2021: когда празднуют

Его точная дата определяется на основе лунных фаз. Китайский Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния

В 2021 году празднование приходится на период с 12 по 27 февраля, а официальные выходные – с 12 по 18 февраля.

Официальные выходные дни для жителей материкового Китая длятся 7 дней с новогодней ночи до наступления 6 дня первого месяца по лунному календарю (в 2021 году с 11 по 17 февраля).

Китайский Новый год 2021 по киевскому времени

Второе новолуние после зимнего солнцестояния состоится 11 февраля 2021 года в 21:05 по Киеву, что соответствует 12 февраля, 03:05 пекинского времени. Этот момент и считается началом года согласно китайскому календарю.

Китайский Новый год 2021: традиции

Важный элемент приготовлений к празднику - генеральная уборка в доме, она призвана нетолько помочь избавиться от мусора и привести жилиже в порядо, но имеет и важное символическое значение - очищение жизни от неудач и освобождение места для счастья.

По обеим сторонам дверей домов наклеивают парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра, успеха и счастья, которые должны зазывать в дом все хорошее и отпугивать все недоброе.

За новогодним столом семьям полагается собираться в полном составе. Традиционная еда: блюда из свинины, утки, курицы, разнообразные сладости.

Праздничная ночь завершается запуском петард и фейерверков.

Утром в первый день года дети поздравляют родителей пожеланиями счастья и здоровья, а в ответ получают подарок – деньги в красных конвертах, которые называются - хунбао.

Китайский Новый год считается лучшим временем для прощения всех обид, примирения после ссор и конфликтов и искренних пожеланий счастья окружающим.

Китайский Новый год 2021: что нельзя делать

Есть мясо в первый день Китайского Нового года - так можно отпугнуть счастье.

Встречать праздник в одежде и украшениях красного цвета, который является символом агрессии для покровителя 2021 года Быка. Лучше выбрать серебристый и серый цвета.

Ставить на стол груши – это примета к расставанию.

Дарить обувь (в китайском языке обувь созвучно со словом "злость"), любые острые предметы, настенные часы, кошельки, зонтики, календари или плакаты с китайскими божествами: считается, что тогда духи оставят человека, преподнесшего такой подарок.

Плакать – к неудачам.

Китайский Новый год считается лучшим временем для прощения всех обид

Пить лекарства – к болезням.

Есть кашу – к бедности.

Есть остатки в первый день нового года, иначе в новом году вы часто будете голодать.

Ломать что-либо – к разлуке с семьей на весь год.

Давать и брать в долг – к денежным потерям.

Подметать – выметать удачу.

Мыть голову – к потере богатства.

Брать ножницы в руки – к ссорам с близкими.

В первые три дня после нового года нельзя делать уборку или мыть голову, потому что это смоет удачу.

Китайский Новый год 2021: как правильно встретить

Рекомендуется встречать Новый год в кругу семьи, поскольку Бык является домашним животным.

В праздничном меню должна преобладать растительная пища. А вот мясных блюд, особенно из говядины, лучше отказаться.

Стол полезно украсить декоративной фигуркой быка.

До 12 февраля желательно рассчитаться со всеми долгами, решить все накопившиеся проблемы, сделать уборку в дому и избавиться от ненужных вещей.

Китайский Новый год 2021: праздничное меню

Центральными и основными блюдами, без которых ни один житель Поднебесной не сядет за праздничный стол в Китайский Новый год 5 февраля, выступают: национальные пельмени — Цзяоцзы (Jiǎozi), спринг-роллы, «Голова льва» (ши цзы тоу), пекинская утка и свинина в кисло-сладком соусе, рисовые лепешки «Моти».

Китайский Новый год 2021: рецепты главных блюд

Каждое блюдо достаточно простое, приготовить его удасться без предварительной подготовки.

Цзяоцзы

Что приготовить на Китайский Новый

Ингредиенты:

400 г мясного фарша

200 г свежего укропа

1 шт. крупная репчатая луковица

50 г свежего имбиря (около 4-5 см)

2 ст. пшеничной муки

1/3 ст. крахмала

1 ст. холодной воды

соль, перец по вкусу

Приготовление. Для теста просеиваем муку с крахмалом, и постепенно добавляем холодную воду, вымешиваем однородное тесто. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным укропом, луком и натертым корнем имбиря. Солим и перец добавляем по вкусу.

Затем тесто раскатываем в небольшие лепешки. В центр каждой кладем по ложке начинки. Поднимаем края теста вверх и складываем в форме цветка, чуть защипывая. В последний пельмень кладем монетку, тщательно промытую содой. Готовим 15-20 минут в пароварке или варим в подсоленной воде небольшими порциями.

Нянь-гао

Нянь-гао — пирог, который обязательно готовят на Китайский Новый год. Ему придают форму круглого печенья или небольших кексов.

Ингредиенты:

1 ст. муки из клейкого риса

2 ст. л. коричневого сахара

1 яйцо

1/2 ст. воды

2 ст.л. молока

2 ст.л. сухофруктов

Приготовление. Воду доводим до кипения, растворяем в ней сахар и остужаем. Добавляем в воду муку, молоко и яйцо. Вымешиваем тесто до однородности. Часть сухофруктов мелко нарезаем и добавляем в тесто. Форму для запекания смазываем маслом и распределяем по ней тесто. Готовим приблизительно 45-50 минут (на паруили выпекаем в духовке).

Печенье судьбы

Ингредиенты:

100 г муки

50 г сахарной пудры

2 ч.л. кукурузного крахмала

2 белка

Ванилин

Щепотка соли

3 ст.л. растительного масла

Приготовление. На маленьких бумажках пишем предсказания. Взбиваем белки с маслом и ванилином до пены. Муку просеиваем с крахмалом и солью, добавляем пудру. Всыпаем в смесь белки и взбиваем все. Тесто должно напоминать сгущенку. На пергамент выкладываем столовую ложку теста и размазываем в форме круга. Выпекаем до золотистого цвета в разогретой до 160 градусов духовке. Достаем печенье по одному, а в середину кладем предсказание. Сворачиваем печенье пополам, и еще раз пополам. Кладем печенье в стакан, пока не остынет.

Напомним, как отмечают Китайский Новый год в Украине.

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