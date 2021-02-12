Китайский новый год 2021 год наступит в пятницу, 12 февраля
Его покровителем будет Белый Металлический Бык – символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе.
Название Китайского Нового года в оригинале звучит как Чуньцзе, что переводится как "Праздник весны".
О том, как правильно встретить Новый год по китайскому календарю согласно восточным традициям, читайте в материале.
Китайский Новый год 2021: когда празднуют
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Кравец из "Квартал 95" получила дом в подарок, кадры настоящей роскоши: "Мамы девочек меня поймут"
Надя Дорофеева пригрозила Дантесу разводом, всплыли неожиданные детали: "Если муж..."
Киевские коммунальщики придумали, как "откосить" от уборки снега, видео: "Будто всю ночь работали"
Как Кароль, Каменских, Монатик и другие звезды выглядели до роскошной жизни и популярности: неожиданные фото
Его точная дата определяется на основе лунных фаз. Китайский Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния
В 2021 году празднование приходится на период с 12 по 27 февраля, а официальные выходные – с 12 по 18 февраля.
Официальные выходные дни для жителей материкового Китая длятся 7 дней с новогодней ночи до наступления 6 дня первого месяца по лунному календарю (в 2021 году с 11 по 17 февраля).
Китайский Новый год 2021 по киевскому времени
Второе новолуние после зимнего солнцестояния состоится 11 февраля 2021 года в 21:05 по Киеву, что соответствует 12 февраля, 03:05 пекинского времени. Этот момент и считается началом года согласно китайскому календарю.
Китайский Новый год 2021: традиции
Важный элемент приготовлений к празднику - генеральная уборка в доме, она призвана нетолько помочь избавиться от мусора и привести жилиже в порядо, но имеет и важное символическое значение - очищение жизни от неудач и освобождение места для счастья.
По обеим сторонам дверей домов наклеивают парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра, успеха и счастья, которые должны зазывать в дом все хорошее и отпугивать все недоброе.
За новогодним столом семьям полагается собираться в полном составе. Традиционная еда: блюда из свинины, утки, курицы, разнообразные сладости.
Праздничная ночь завершается запуском петард и фейерверков.
Утром в первый день года дети поздравляют родителей пожеланиями счастья и здоровья, а в ответ получают подарок – деньги в красных конвертах, которые называются - хунбао.
Китайский Новый год считается лучшим временем для прощения всех обид, примирения после ссор и конфликтов и искренних пожеланий счастья окружающим.
Китайский Новый год 2021: что нельзя делать
Есть мясо в первый день Китайского Нового года - так можно отпугнуть счастье.
Встречать праздник в одежде и украшениях красного цвета, который является символом агрессии для покровителя 2021 года Быка. Лучше выбрать серебристый и серый цвета.
Ставить на стол груши – это примета к расставанию.
Дарить обувь (в китайском языке обувь созвучно со словом "злость"), любые острые предметы, настенные часы, кошельки, зонтики, календари или плакаты с китайскими божествами: считается, что тогда духи оставят человека, преподнесшего такой подарок.
Плакать – к неудачам.
Китайский Новый год считается лучшим временем для прощения всех обид
Пить лекарства – к болезням.
Есть кашу – к бедности.
Есть остатки в первый день нового года, иначе в новом году вы часто будете голодать.
Ломать что-либо – к разлуке с семьей на весь год.
Давать и брать в долг – к денежным потерям.
Подметать – выметать удачу.
Мыть голову – к потере богатства.
Брать ножницы в руки – к ссорам с близкими.
В первые три дня после нового года нельзя делать уборку или мыть голову, потому что это смоет удачу.
Китайский Новый год 2021: как правильно встретить
Рекомендуется встречать Новый год в кругу семьи, поскольку Бык является домашним животным.
В праздничном меню должна преобладать растительная пища. А вот мясных блюд, особенно из говядины, лучше отказаться.
Стол полезно украсить декоративной фигуркой быка.
До 12 февраля желательно рассчитаться со всеми долгами, решить все накопившиеся проблемы, сделать уборку в дому и избавиться от ненужных вещей.
Китайский Новый год 2021: праздничное меню
Центральными и основными блюдами, без которых ни один житель Поднебесной не сядет за праздничный стол в Китайский Новый год 5 февраля, выступают: национальные пельмени — Цзяоцзы (Jiǎozi), спринг-роллы, «Голова льва» (ши цзы тоу), пекинская утка и свинина в кисло-сладком соусе, рисовые лепешки «Моти».
Китайский Новый год 2021: рецепты главных блюд
Каждое блюдо достаточно простое, приготовить его удасться без предварительной подготовки.
Цзяоцзы
Что приготовить на Китайский Новый
Ингредиенты:
400 г мясного фарша
200 г свежего укропа
1 шт. крупная репчатая луковица
50 г свежего имбиря (около 4-5 см)
2 ст. пшеничной муки
1/3 ст. крахмала
1 ст. холодной воды
соль, перец по вкусу
Приготовление. Для теста просеиваем муку с крахмалом, и постепенно добавляем холодную воду, вымешиваем однородное тесто. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным укропом, луком и натертым корнем имбиря. Солим и перец добавляем по вкусу.
Затем тесто раскатываем в небольшие лепешки. В центр каждой кладем по ложке начинки. Поднимаем края теста вверх и складываем в форме цветка, чуть защипывая. В последний пельмень кладем монетку, тщательно промытую содой. Готовим 15-20 минут в пароварке или варим в подсоленной воде небольшими порциями.
Нянь-гао
Нянь-гао — пирог, который обязательно готовят на Китайский Новый год. Ему придают форму круглого печенья или небольших кексов.
Ингредиенты:
1 ст. муки из клейкого риса
2 ст. л. коричневого сахара
1 яйцо
1/2 ст. воды
2 ст.л. молока
2 ст.л. сухофруктов
Приготовление. Воду доводим до кипения, растворяем в ней сахар и остужаем. Добавляем в воду муку, молоко и яйцо. Вымешиваем тесто до однородности. Часть сухофруктов мелко нарезаем и добавляем в тесто. Форму для запекания смазываем маслом и распределяем по ней тесто. Готовим приблизительно 45-50 минут (на паруили выпекаем в духовке).
Печенье судьбы
Ингредиенты:
100 г муки
50 г сахарной пудры
2 ч.л. кукурузного крахмала
2 белка
Ванилин
Щепотка соли
3 ст.л. растительного масла
Приготовление. На маленьких бумажках пишем предсказания. Взбиваем белки с маслом и ванилином до пены. Муку просеиваем с крахмалом и солью, добавляем пудру. Всыпаем в смесь белки и взбиваем все. Тесто должно напоминать сгущенку. На пергамент выкладываем столовую ложку теста и размазываем в форме круга. Выпекаем до золотистого цвета в разогретой до 160 градусов духовке. Достаем печенье по одному, а в середину кладем предсказание. Сворачиваем печенье пополам, и еще раз пополам. Кладем печенье в стакан, пока не остынет.
Напомним, как отмечают Китайский Новый год в Украине.
Как сообщала Politeka, 12 февраля наступит зеркальная дата: как обратить это на свою пользу и стать счастливее, "важно проявить..."
Также Politeka писала, как привлечь счастье на Китайский Новый год.