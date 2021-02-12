На Донбассе оборвались жизни украинский военных
Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили на Facebook-страничке штаба ООС.
В течение суток 11 февраля оккупанты 5 раз срывали договоренности о прекращении огня.
В штабе сообщили, что боевики открывали огонь из гранатометов, снайперского оружия и пулеметов.
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Смертельное ранение получил 36-летний полтавчанин Александр Глушко.
Известно, что прощание с Героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.
Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.
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