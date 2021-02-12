На Донбассе оборвались жизни украинский военных

Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили на Facebook-страничке штаба ООС.

В течение суток 11 февраля оккупанты 5 раз срывали договоренности о прекращении огня.

В штабе сообщили, что боевики открывали огонь из гранатометов, снайперского оружия и пулеметов.

В результате обстрелов возле Новомихайловки о время обстрелов погиб наш защитник.

Сердце еще одного бойца ВСУ оборвалось по пути в госпиталь, после того как вражеские снайперы обстреляли украинские позиции вблизи Зайцевого.

Смертельное ранение получил 36-летний полтавчанин Александр Глушко.

Известно, что прощание с Героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.

"Скорбные вести поступили с фронта. Сегодня от выстрела снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Боец служил в инженерно-саперного взвода. От себя лично и от коллектива областной администрации выражаю соболезнования родным, друзьям, знакомым и собратьям нашего воина. Вечная память Герою", - сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов на своей страничке в Facebook.