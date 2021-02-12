Мощный взрыв в торговом центре прогремел утром в пятницу, 12 февраля, в российском Владикавказе
Как пишет телегерам-канал Baza, в результате ЧП здание полностью разрушено. По предварительным данным, во время взрыва в здании находились два человека – охранник и продавец. Они оба выжили.
Предварительно причиной взрыва назвали взрыв газа в подвале, где хранились кислородные баллоны.
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На месте ЧП работают спасатели: они разгребают завалы в поисках возможных пострадавших.
Около 7:50 утра они вытащили оттуда обломков мужчину, работавшего охранником в супермаркете. Ранее этот мужчина считался пропавшим.
Мужчина жив, медики оказали ему первую помощь.
«Работал ночью. Под утро заснул, потом от взрыва проснулся», - рассказал спасенный.
Он отметил, что кроме него в здании никого не должно было быть.
На кадрах с места происшествия видно, что трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем были несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.
Пользователи Сети просто ошеломлены произошедшим.
«Жуть какая. Никогда не знаешь, что может произойти...», «Жуть, вот так гуляешь по тц и хоп...», «Эти руины супермаркет?», «Вот ужас», - пишут в Сети.
Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке: съехались спасатели и врачи, кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в торговом центре: первые подробности и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП.