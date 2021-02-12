Невозможно поверить, что на этом месте был ТЦ

Мощный взрыв в торговом центре прогремел утром в пятницу, 12 февраля, в российском Владикавказе

Как пишет телегерам-канал Baza, в результате ЧП здание полностью разрушено. По предварительным данным, во время взрыва в здании находились два человека – охранник и продавец. Они оба выжили.

Предварительно причиной взрыва назвали взрыв газа в подвале, где хранились кислородные баллоны.

Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва. Владикавказ pic.twitter.com/0QSqgNVWUg — Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) February 12, 2021

На месте ЧП работают спасатели: они разгребают завалы в поисках возможных пострадавших.

Причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа https://t.co/RfZn6Gp8s7 pic.twitter.com/wKoaL7S991 — РИА Новости (@rianru) February 12, 2021

Около 7:50 утра они вытащили оттуда обломков мужчину, работавшего охранником в супермаркете. Ранее этот мужчина считался пропавшим.

Мужчина жив, медики оказали ему первую помощь.

«Работал ночью. Под утро заснул, потом от взрыва проснулся», - рассказал спасенный.

Он отметил, что кроме него в здании никого не должно было быть.

На кадрах с места происшествия видно, что трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем были несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

Пользователи Сети просто ошеломлены произошедшим.

«Жуть какая. Никогда не знаешь, что может произойти...», «Жуть, вот так гуляешь по тц и хоп...», «Эти руины супермаркет?», «Вот ужас», - пишут в Сети.

Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке: съехались спасатели и врачи, кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в торговом центре: первые подробности и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП.