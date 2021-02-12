Бывшему депутату Николаевского областного совета Игорю Ивануне, жена которого погибла от выстрела в голову 29 июня 2020 года, придется предстать перед судом

На сайте полиции Николаевской области сообщается, что следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт.

Согласно результатам ряда экспертиз, 33-летняя Кристина Ивануна совершила самоубийство.

В ходе расследования полицейские установили, что 34-летний Ивануна нарушил правила хранения оружия.

"По инструкции, оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах, при этом оружие должно храниться в разряженном состоянии. Проявив преступную самонадеянность, будучи владельцем пистолета "Форт 12 РМ", приспособленного для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм, зная об опасных свойствах оружия, подозреваемый оставил свой пистолет в автомобиле, тем самым обусловив свободный доступ к нему посторонних лиц", – сказано в сообщении полиции.

29 декабря Ивануне сообщили о подозрении по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

11 февраля следователи направили в суд обвинительный акт для принятия законного решения.

Напомним, 33-летняя Кристина Ивануна погибла 29 июня.

Ее муж, 34-летний депутат Николаевского областного совета от партии "Батькивщина", в момент инцидента находился в доме.

Приехавшей на вызов полиции он сообщил, что его супруга выстрелила себе в голову из принадлежащего ему травматического пистолета. Спасти женщину не удалось, она скончалась на месте.

У Игоря и Кристины есть дочь Полина и сын Владислав.

Напомним, пьяный экс-нардеп устроил дебош и набросился с кулаками на патрульных, видео.

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