Третья неделю февраля 2021 приготовила невероятные сюрпризы трем знакам Зодиака

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому повезет в карьере, кому в финансах, а кому в любви. Экспер также дал советы, как получить максимум в период 15 по 21 февраля, пишет milinda.

Близнецы

Представителям этого знака начнет фартить уже с понедельника. Этот день астролог советует использовать для решения важных вопросов. Отмечается, что начало недели будет весьма благоприятным стартом и может принести положительные результаты в материальной сфере уже к выходным.

Но в любовных делах будет не все так гладко, возможны недоразумения и ссоры.

Второй благоприятный день для Близнецов наступит в пятницу.

При этом в среду нужно быть максимально осторожным и поберечь себя. Глоба советует не участвовать в пустых разговорах, и не обращать внимания на сплетни.

Рак

Наступившую неделю эксперт называет идеальной для романтики и эротики. Но возможны и неприятные сюрпризы - предмет симпатий может открыться с не совсем приятной стороны.

Также есть большая вероятность быть втянутым в чужую игру. Неблагоприятный день – пятница, лучше не рисковать. Но в другие дни смело идите на авантюры, если ставки высоки. В конце недели астролог советует ограничить общение, и не открываться малознакомым людям.

А вот в среду и в воскресенье у вас будет множество возможностей и удачных совпадений. Воскресенье отлично подходит для экспериментов

Рыбы

Эта неделя может стать трамплином для успешного продвижения по службе, если вы не допустите досадных ошибок. Ваша слабость - в честолюбии, но постарайтесь выполнять работу с полной отдачей. Благоприятными днями станут понедельник и пятница.

Уже со среды вы сможете почувствовать себя "любимчиками фортуны". Не хвастайтесь своими победами, ведь зависть может навредить вашему движению к успеху. В пятницу или субботу возможны предложения другой работы, принимайте их не раздумывая. Воскресенье - неблагоприятный день, ограничьте общение и будьте осторожность.

Напомним, что астролог Павел Глоба предсказал удачный период четырем знакам Зодиака: у кого начинается белая полоса.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.