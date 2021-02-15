Третья неделю февраля 2021 приготовила невероятные сюрпризы трем знакам Зодиака
Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому повезет в карьере, кому в финансах, а кому в любви. Экспер также дал советы, как получить максимум в период 15 по 21 февраля, пишет milinda.
Близнецы
Представителям этого знака начнет фартить уже с понедельника. Этот день астролог советует использовать для решения важных вопросов. Отмечается, что начало недели будет весьма благоприятным стартом и может принести положительные результаты в материальной сфере уже к выходным.
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Но в любовных делах будет не все так гладко, возможны недоразумения и ссоры.
Второй благоприятный день для Близнецов наступит в пятницу.
При этом в среду нужно быть максимально осторожным и поберечь себя. Глоба советует не участвовать в пустых разговорах, и не обращать внимания на сплетни.
Рак
Наступившую неделю эксперт называет идеальной для романтики и эротики. Но возможны и неприятные сюрпризы - предмет симпатий может открыться с не совсем приятной стороны.
Также есть большая вероятность быть втянутым в чужую игру. Неблагоприятный день – пятница, лучше не рисковать. Но в другие дни смело идите на авантюры, если ставки высоки. В конце недели астролог советует ограничить общение, и не открываться малознакомым людям.
А вот в среду и в воскресенье у вас будет множество возможностей и удачных совпадений. Воскресенье отлично подходит для экспериментов
Рыбы
Эта неделя может стать трамплином для успешного продвижения по службе, если вы не допустите досадных ошибок. Ваша слабость - в честолюбии, но постарайтесь выполнять работу с полной отдачей. Благоприятными днями станут понедельник и пятница.
Уже со среды вы сможете почувствовать себя "любимчиками фортуны". Не хвастайтесь своими победами, ведь зависть может навредить вашему движению к успеху. В пятницу или субботу возможны предложения другой работы, принимайте их не раздумывая. Воскресенье - неблагоприятный день, ограничьте общение и будьте осторожность.
Напомним, что астролог Павел Глоба предсказал удачный период четырем знакам Зодиака: у кого начинается белая полоса.
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