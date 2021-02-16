Хореограф Макс Леонов, ставший победителем в последнем сезоне "Танців з зірками", разоткровенничался о личной жизни

30-летний танцор, оказывается, мечтает о детях. Об этом он рассказал в программе "Без краватки". Как известно, Леонов живет вместе с гражданской женой Юлией, с которой познакомился в танцевальном клубе. Отвечая на вопрос по поводу семейных планов, Макс обескуражил известием о пополнении и близнецах.

"Судя по тому, как развивается ситуация в наших семьях в плане родословных, то, скорее всего, у нас будет двойня. Потому что моя бабушка – близняшка со своей сестрой. Они как две капли воды одинаковые. И, насколько я знаю, через поколение рождаются близнецы", – поделился он, утаив все же, как скоро пара собирается завести детей.

Отметим, Леонов неоднократно становился победителем и призером украинских и международных соревнований. Дважды был вице-чемпионом Украины по латиноамериканским танцам. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA.

В 2018 году Макс впервые вышела на паркет "Танців з зірками". Его звездной партнершей стала ведущая Маша Ефросинина. Их пара дошла до пятого эфира.

В 2019 году Леонов стал четвертьфиналистом шоу вместе с юмористкой Еленой Кравец. А в 2020-м - занял первое место в паре с певицей Сантой Димопулос, которая так отзывалась о нем в соцсети: «Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие и добавляют уверенности для дальнейшего участия в шоу».

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