Известный российский актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на супругу актера Ларису Луппиан.

Диагноз актера пока неизвестен, Covid у него не подтвержден.

При этом, по сообщению источника телеканала 78, Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У артиста подозревают пневмонию.

Отметим, десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — уточнила Луппиан.

Известно, что Боярский в сознании. В телефонном разговоре актер заявил, что у него уже все в порядке.

Напмоним, недавно сообщалось, что в базе данных петербургского управления ФССП снова появилось упоминание о Боярском.

12 февраля в отношении актера было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты штрафа за нарушение ПДД. Артист должен заплатить три тысячи рублей.

Согласно КоАП, на уплату штрафа нарушителю дается 60 дней, а также десять дней на обжалование. Однако Боярский пропустил все сроки. Теперь ему предстоит разбираться с судебными приставами.

Стоит отметить, что Михаила Боярского нередко застают за нарушением правил дорожного движения. Большинство штрафов артист получил за превышение скорости и за парковку в неположенном месте.

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