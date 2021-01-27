Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина знает, как нужно радовать своих поклонников

Жаркое фото жгучая блондинка опубликовала в своем Instagram.

Так, Катя Боярская поинтересовалась у поклонников, успели ли они оценить ее песню и какая именно строчка им понравилась больше всего.

А чтобы добавить горчинки своей публикации, внучка Михаила Боярского опубликовала нескромное фото, на котором она стоит с поднятой вверх ногой.

Девушка позировала перед камерой в коротком платье и чулками в сеточку, а акцент фотограф делал на пышном бюсте жгучей блондинки.

"Привет Послушали уже песню?) какая строчка понравилась больше всего?", - говорится в подписи к публикации.

"От тебя не до строчек Катя!)) Ты девушка огонь!", "Тут строки не важны, важен талант, у тебя он очень яркий", "Эта слеза вспоминает меня, меня, меня.. ", "Просто бомба", "Катюха, огонь!", "Уф, какая прелесть, мне бы такую", - написали фанаты в комментариях.

Отметим, что внучка Михаила Боярского родилась в 1998 году, а выход Екатерины в свет случился аж в 2019 году, когда она вместе с дедушкой и бабушкой прошла по красной дорожке кинофестиваля «Виват кино России», а в ноябре она приняла участие в ежегодном балу дебютанток издания Tatler.

В октябре 2020 года Екатерина презентовала свой трек под названием Bad Girl. Стиль начинающей звезды напоминает певицу Аврил Лавин.

Напомним, что Екатерина Боярская в мини-шортах изогнулась до неприличия

Как сообщала Politeka, Екатерина Боярская вывалила свой срам в бесстыжем топе: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Екатерина Боярская едва впихнула шестой размер в узкий топ